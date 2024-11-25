الفاف تكشف موعد اجتياز تربص الحصول  على شهادة التدريب “كاف أ”

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف” اليوم الإثنين، موعد انطلاق تربص الحصول على شهادة التدريب “كاف أ”.

وأوضحت “الفاف” عبر موقعها الرسمي، بأنه تم تحديد الفترة ما بين 8 إلى 12 ديسمبر المقبل، لاجراء هذا التربص.

كما دعا الاتحاد الجزائري لكرة القدم، المترشحين المعنيين، لدفع رسوم المشاركة في هذا التربص، والمقدرة بـ40.000 دج، مع ارسال وصل التحويل البنكي.

ونشرت “الفاف”، قائمة ضمت الأسماء المعنية بالمشاركة في هذا التربص الخاص بشهادة التدريب “كاف أ”، والتي ضمت 25 مترشحا.