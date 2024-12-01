الفاف تكشف موعد استكمال تربص المدربين لنيل شهادة “كاف أ”

حددت المديرية الفنية الوطنية، موعد استكمال تربص المدربين الخاص بنيل شهادة التدريب صنف “كاف أ”.

وكشفت “الفاف” اليوم الأحد، عبر موقعها الرسمي، عن تحديد الفترة ما بين 17 إلى 22 ديسمبر، كموعد لاستكمال تربص شهادة “كاف أ”، للمجموعة الرابعة من المدريبن المسجلين.

ودعت “الفاف”، المدربين المعنيين بهذا التربص، لدفع حقوق المشاركة في هذا التربص، والمقدرة بـ40000 دينار.

وأوضح الاتحاد الجزائري لكرة القدم، بأنه سيتم في وقت لاحق، الكشف عن مكان اجراء هذه المرحلة من التربص الخاص بشهادة التدريب “كاف أ”.