“الفاف” تكشف موعد استكمال تربص المدربين الخاص بشهادة “كاف أ”

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، اليوم الخميس، موعد استكمال تربص المدربين، الخاص بالحصول على شهادة التدريب صنف “كاف أ”.

وحسب الموقع الرسمي لـ”الفاف”، حددت المديرية الفنية الوطنية، موعد استكمال هذا التربص، في الفترة ما بين 22 إلى 31 جانفي 2024

زدعت المديرية الفتية، المترشحين المعيين بهذا التربص، دفع حقوق الاشتراك، والمقدرة بـ80 ألف دينار، قبل 19 جانفي الجاري.

ومن المقرر أن تجري هذه المرحلة من التربص الخاص يشهادة التدريب “كاف أ”، بالمركز التقني سيدي موسى.