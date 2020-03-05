الفاف تكشف موعد افتتاح أكاديمية عين الصفراء

كشفت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، أنه سيتم افتتاح أكاديمية “الفاف” لعين الصفراء، بولاية النعامة، شهر سبتمبر القادم.

وكشفت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، عبر موقعها الرسمي، أن هذه الأكاديمية، كانت محور النقاش الذي جمع أمس الأربعاء، رئيس “الفاف” خير الدين زطشي، مع مسؤولي الرياضة في الولاية.

وترأس خير الدين زطشي، هذا الإجتماع، الذي حضره الأمين العام محمد سعد، مدير الإدراة العامة عبد الغني نكاش، ونائب مدير تطوير النخبة عبد الكريم بن عودة.

ومن الجانب الآخر، حضر مدير المدرسة العاليا لدرارية سليمان مخلوف، مدير ملحق المدرسة الثانوي الرياضية الوطنية محمد بليلي، ورؤساء بلديتي عين الصفراء، وتيوت.

وتم خلال هذا الإجتماع مناقشة عدة نقاط، أبرزها أشغال التطوير والتجهيز التي سيتم تنفيذها على البنية التحتية للمركز، والتي ستتحملها السلطات المحلية بالكامل.

وتم الإتفاق في الأخير إفتتاح هذه الأكاديمية شهر سبتمبر القادم، لاستقبال لاعبي كرة القدم لفئتي أقل من 13، و14 عاما، كجزء من مشروع “الفاف” لتكوين المواهب الشابة.