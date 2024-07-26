الفاف تكشف موعد التربص المقبل للمنتخب الوطني

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، موعد التربص المقبل للمنتخب الوطني، في إطار تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

ونشر الموقع الرسمي لـ”الفاف”، ومخرجات الاجتماع الأخير للمكتب الفيدرالي، الذي كشف بأن موعد التربص المقبل للمنتخب الوطني سيكون من 2 إلى 10 سبتمبر المقبل.

وكشف بيان “الفاف”، بأن الخضر سيواجهون منتخب غينيا الاستوائية يوم 5 سبتمبر، على الساعة الثامنة ليلا، بملعب “ميلود هدفي”.

كما سيتنقل المنتخب الوطني، مباشرة بعد مباراة غينيا الإستوائية، إلى “مونروفيا”، لمواجهة منتخب ليبيريا.