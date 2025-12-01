“الفاف” تكشف موعد انطلاق التكوين الفدرالي للمحضرين البدنيين

كشف الاتحاد الجزئاير لكرة القدم “الفاف”، اليوم الإثنين، موعد انطلاق الدروس الخاصة بالتكوين الفدرالي للمحضّرين البدنيين النخبة.

وحسب الموقع الرسمي لـ”الفاف”، دعت المديرية التقنية الوطنية، المجموعة الأولى من المترشجين المقبولين في التكوين الفيدرالي للمحضرين البدنيين، للمشاركة في المقياس الأول المقررة ما بين 6 إلى 11 ديسمبر الجاري.

كما أوضح ذات المصدر، بأن ستم خوض دورس المقايس الأول من هذا التكوين، بمركز التجمع وتحضير المنتخبات الرياضية بفوكة، ولاية تيبازة.

واسترطت المديرية التقنية الوطنية، على المترشحين المشاركين، تقديم النسخة الأصلية لوصل الدفع عند الالتحاق بالتكوين.

وحسبل الموقع الرسمي لـ”الفاف”، تضم هذه المجموعة الأولى المشاركة في التكوين الفدرالي للمحضّرين البدنيين النخبة، 30 مشاركا.