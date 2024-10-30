“الفاف” تكشف موعد انطلاق تربص نوفمبر

كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف”، عن موعد انطلاق تربص “الخضر” الخاص بفترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر الداخل.

وأوضحت “الفاف” عقب أشغال الاجتماع الفدرالي الذي انعقدت أمس الثلاثاء، بأن أشبال فلاديمير بيتكوفيتش، سيدخلون في تربص مغلق بداية من الـ 11 إلى الـ 17 نوفمبر المقبل. تحسبا لمواجهتي غينيا الاستوائية وليبيريا.

وسيتنقل “الخضر” إلى مالابو، لملاقاة غينيا الاستوائية، في لقاء الجولة الـ 5 من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2025. والمقرر يوم 14 نوفمبر بداية من الساعة 14:00.

بينما سيستقبل المنتخب الوطني، المتأهل مسبقا عن المجموعة الـ 5، نظيره الليبيري، يوم الـ 17 نوفمبر، ضمن الجولة الـ 6 والأخيرة. في لقاء سيقام بملعب “حسين آيت أحمد بتيزي وزو.