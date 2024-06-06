الفاف تكشف موعد تنقل بعثة الخضر إلى أوغندا

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، اليوم الخميس، موعد تنقل بعثة المنتخب الوطني إلى أوغندا، تحسبا لمواجهة المنتخب الأوغندي.

وأوضحت الاتحاد الجزائري لكرة القدم، عبر موقعه الرسمي، بأن سفرية الخضر إلى أوغندا مقررة يوم السبت 8 جوان الجاري، على الثانية زوالا.

وسيتوجه لاعبي الخضر، مباشرة إلى مدينة كامبالا، أين سيواجهون منتخب أوغندا، في مباراة مقررة يوم الإثنين 10 جوان.

يذكر أن المباراة التي ستجمع الخضر، بمنتخب أوغندا، تدخل ضمن الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.