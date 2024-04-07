الفاف تكشف موعد خوض مباريات نصف نهائي كأس الجزائر

حددت لجنة تنظيم منافسة كأس الجزائر، اليوم الأحد، موعد خوض مباريات الدور النصف نهائي لنسخة الموسم الجاري 2024.

ونشر الاتحاد الجزائري لكرة القدم، عبر موقعه الرسمي، التواريخ التي حددتها لجنة تنظيم كأس الجزائري، لمبارتي هذا الدور.

وحسب الموقع الرسمي لـ”الفاف”، ستلعب مبارتي هذا الدور، بتاريخ الثلاثاء 23، والأربعاء 24 من شهر أفريل الجاري.

يذكر أن ثمانية أندية تتنافس في الدور الربع نهائي، لبلوغ المربع الذهبي، لكأس الجزائر، وهي:

شباب قسنطينة – نجم بن عكنون

شباب بلوزداد – ترجي مستغانم

مولودية الجزائر – وداد تلمسان

ا.بسكرة – الفائر من مباراة (ا.العاصمة – ن. بوقعة)