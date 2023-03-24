الفاف تكشف موعد سحب قرعة دور الثمن وربع نهائي كأس الجمهورية

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، التاريخ الذي تم تحديده لسحب قرعة الدورين الثمن، والربع نهائي لمنافسة كأس الجمهورية.

وحسب الموقع الرسمي للفاف، قرّرت لجنة كأس الجمهورية، اجراء سحب قرعة الدورين الثمن، والربع نهائي لمنافسة الكأس، يوم 17 أفريل.

كما تقرر خوض مباريات الدور الثمن نهائي بتاريخ 28، و29 أفريل، فيما تلعب مباريات الدور الربع نهائي يومي 12 و13 من شهر ماي.

وحددت لجنة تنظيم كأس الجمهورية،تاريخ 17 ماي، لسحب قرعة الدور النصف نهائي، وهذا بموافقة الرابطة المحترفة، رابطة الهواة والرابطات الجهوية.