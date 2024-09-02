الفاف تكشف موعد سفرية الخضر إلى مونروفيا

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم “فاف”، موعد تنقل بعثة المنتخب الوطني إلى مونروفيا. لمواجهة منتخب ليبيريا، ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وحسب الموقع الرسمي للفاف. من المقرر أن يتنقل المنتخب الوطني يوم 8 سبتمبر الجاري، إلى عاصمة ليبيريا عبر رحلة خاصة.

كما أضاف المصدر ذاته أن أشبال الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، سيجرون حصة تدريبية يوم الاثنين 9 سبتمبر بملعب “صامويل كانيون دو” بمونروفيا. قبل مواجهة ليبيريا على أرضية ميدان اصطناعية.

يذكر أن المنتخب الوطني، وقبل تنقله إلى ليبيريا، سيكون على موعد مع مواجهة منتخب غينيا الاستوائية، يوم 5 سبتمبر بملعب “ميلود هدفي” بوهران، لحساب تصفيات أمم إفريقيا 2025.