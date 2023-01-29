الفاف تكشف موعد سفرية الخضر إلى وهران تحسبا لمواجهة النيجر

كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم عن موعد سفرية محليو الخضر إلى وهران تحسبا لمواجهة النيجر في نصف نهائي الشان.

وقالت آن الناخب الوطني مجيد بوقرة ولاعبيه سيتنقلون صبيحة غد الاثنين، إلى الباهية، كما برمج ندوة صحفية غدا كذلك بداية من 12:30 سا رفقة أيمن محيوص.

وأضافت أن اللاعبين سيجرون حصة تدريبية نهائية بملحق ميلود هدفي.

إلى جانب، أكّدت أن اللاعبون سيخضعون إلى جلسة فيديو وبعدها سيتدربون بداية من الساعة الخامسة مساء.

فيما برمجت منطقة مختلطة لوسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة فقط.

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