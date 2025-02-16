الفاف تكشف موعد سفرية سيدات الخضر إلى جنوب السودان

سيكون المنتخب الوطني الجزائري للسيدات، عل موعد مع مغادرة تراب الوطن، سهرة اليوم، صوب العاصمة جوبا لمواجهة جنوب السودان الأربعاء القادم.

وستجري المباراة ضمن ذهاب الدور الأول من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2026.

وقالت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، في بيان لها، اليوم الأحد، أن الناخب الوطني فريد بن ستيتي استدعى 26 لاعبة للمشاركة في هذه المباراة.

كما كشفت الفاف أن برمجة العودة، إلى أرض الوطن ستكون يوم 21 فيفري تحسبا للقاء العودة المبرمجة يوم الثلاثاء 25 فيفري بداية من الـ 19:00 سا بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

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