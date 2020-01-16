الفاف تكشف موعد عقد إجتماع مكتبها الفيدرالي

أعلن الإتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، اليوم الخميس، عن عقد اجتماع مكتبه الفيدرالي، يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

وحسب الموقع الرسمي للفاف، فإن الإجتماع الأول للمكتب الفيدرالي، المقرر يوم الثلاثاء المقبل، سيعقد بمقر “الفاف”، على الساعة الـ(12:00) زوالا.

أما الإجتماع الثاني، والمقرر يوم الأربعاء المقبل على الساعة الـ10 صباحا، فسيتم عقده بالمركز التقني بسيدي موسى.

وسيتم خلال هذا الإجتماع مناقشة عديد النقاط التي تخص كرة القدم الجزائرية، على غرار تقارير مختلف الرابطات الوطنية، ولجان الفاف.