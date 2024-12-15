“الفاف” تكشف موعد وتوقيت مباريات الدور الـ32 من كأس الجزائر

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، اليوم الأحد، البرنامج الكامل لمباريات الدور الـ32 من منافسة كأس الجزائر.

ونشرت “الفاف”، عبر موقعا الرسمي، تواريخ، وتوقيت، خوض مباريات هذا الدور من كأس الجزائري بالتفصيل.

وحسب ذات المصدر، سيفتتح فريقي مولودية الجزائر، ونجم بن عطنون مباريات هذا الدور، بخوض اللقاء الذي سيجمعهما، يوم 30 ديسمبر الجاري، على السايعة مساء، بملعب “5 جويلية.

وستجرة باقي مباريات هذا الدور من كأس الجزائري، ما بين 1 إلى 6 جانفي المقبل، باستثناء مباراة اتحاد الجزائر، وأولمبي المقرن، التي ستلعب بتاريخ 16 جانفي، الساعة (14:30)، بملعب (الدار البيضاء).

وجاء البرنامج الكامل لمباريات الدور الـ32 من كأس الجزائر 2025، على النحو التالي: