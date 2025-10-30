“الفاف” تكشف موعد وديتي الخضر ضد زيمبابوي والسعودية

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، اليوم الخميس، موعد المبارتين الوديتين المقبلتين للمنتخب الوطني، ضد كل من منتخبي زيمبابوي، والسعودية.

وحسب الموقع الرسمي للفاف، سيخوض المنتخب الوطني أول مباراة تحضرية له ضد منتخب زيمبابوي، بتاريخ 13 نوفمبر المقبل، على الساعة (17:30)، بمدينة جدة السعودية.

كما تم برمجة لقاء تحضيري ثاني، للخضر، في مواجه منتخب السعودية، بتاريخ 18 من ذات الشهر، على الساعة (17:30)، بجدة.

تدخل هاتين المبارتين، ضمن آخر التحضيرات التي يجريها المنتخب الوطني، استعدادا لمشاركته في نهائيات كأس أمم إفريقيا.