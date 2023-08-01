الفاف تكشف موعد ومكان إجراء مباراة الخضر أمام تنزانيا

كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، عن موعد ومكان إجراء المقابلة المقبلة للمنتخب الوطني امام منتخب تنزانيا.

وأكدت في بيان لها، اليوم الثلاثاء، ان المباراة ستجري رسميا بملعب 19 ماي 1956بمدينة عنابة يوم الخميس 7 سبتمبر القادم.

كما قالت أن المباراة الأخيرة التصفوية لكأس افريقيا التي ستجري بكوت ديفوار سيديرها الحكم لويس هونغاناندي من البنين، فيما سيساعده مواطنه إريك أيمافو ايمار أولريس كمساعد أول وجوناتاش كوفي مساعد ثاني.

كما عين عيسى محمد حكم رابع من البنين، بينما سيكون مفوض المباراة التونسي بوسير بوجليل.

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