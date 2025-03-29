“الفاف” تكشف موعد وملعبي نصف نهائي الكأس

كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” عن موعد وملعبي نصف نهائي كأس الجزائر، لموسم 2024-2025.

ويلاقي اتحاد العاصمة المتأهل أمام شباب تموشنت، اتحاد الحراش المتأهل أمام وداد مستغانم، في قمة واعدة.

بينما يلتقي حامل اللقب شباب بلوزداد. المتأهل إلى هذا الدور، على حساب مولودية بجاية، فريق مولودية البيض، الذي حجز بطاقة المربع الذهبي على حساب وفاق سطيف.

وحددت لجنة تنظيم منافسة الكأس، يوم الثلاثاء، 15 أفريل الداخل، موعدا لإجراء لقاءي نصف النهائي.

وسيلعب الداربي بين اتحاد العاصمة واتحاد الحراش، بملعب 5 جويلية 62، بداية من الساعة 20:45، بينما يلاقي شباب بلوزداد مولودية البيض، بملعب “ميلود هدفي” بوهران، بداية من الساعة 18:00.