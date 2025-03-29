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الرياضة

“الفاف” تكشف موعد وملعبي نصف نهائي الكأس

بقلم محمد لمين صحراوي
“الفاف” تكشف موعد وملعبي نصف نهائي الكأس
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كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” عن موعد وملعبي نصف نهائي كأس الجزائر، لموسم 2024-2025.

ويلاقي اتحاد العاصمة المتأهل أمام شباب تموشنت، اتحاد الحراش المتأهل أمام وداد مستغانم، في قمة واعدة.

بينما يلتقي حامل اللقب شباب بلوزداد. المتأهل إلى هذا الدور، على حساب مولودية بجاية، فريق مولودية البيض، الذي حجز بطاقة المربع الذهبي على حساب وفاق سطيف.

وحددت لجنة تنظيم منافسة الكأس، يوم الثلاثاء، 15 أفريل الداخل، موعدا لإجراء لقاءي نصف النهائي.

وسيلعب الداربي بين اتحاد العاصمة واتحاد الحراش، بملعب 5 جويلية 62، بداية من الساعة 20:45، بينما يلاقي شباب بلوزداد مولودية البيض، بملعب “ميلود هدفي” بوهران، بداية من الساعة 18:00.

Peut être une image de ‎texte qui dit ’‎الاتحاد لاتحار_الجزانري_لكرة_القرم FEDERATION FOOTBALL ALGERIAN كأس الجزائر 2025-2024 م الحبام موفيي مباريات الدور النصف نهائي اتحاد الحراش المباراة 61 الثلاثاء 15 أفريل 2025 Lu 20:45 ملعب 05 جويلية الجزائر اتحاد الجزائر مولودية البيض المباراة 62 ملعب ميلود هدفي وهران شباب بلوزداد الثلاثاء 15 أفريل 2025 سا 18:00 نعی_کرهابرود‎’‎

رابط دائم : https://nhar.tv/wL5aJ
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