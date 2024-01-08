الفاف تكشف نتائح قرعة كأس الجزائر لـ”الفوت صال”

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف” اليوم الإثنين، نتائج سحب قرعة منافسة كأس الجزائر لكرة القدم داخل الصالات.

وجرى سحب هذه القرعة بمقر “الفاف”، بدالي ابراهيم، أين تم اجراء قرعة الدورين الدورين الـ16، والثمن نهائي.

وترأس سحب هذه القرعة، عضو المكتب الفيدرالي، ورئيس لجنة كأس الجزائر لحسن تامبوكتو، إلى جانب رئيس رابطة كرة القدم داخل الصالات محمد حشيشي، والسكرتير العام للفاف يوسف بن مجبر.

وجاءت نتائج هذه القرعة كاملة على النحو التالي: