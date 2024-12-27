“الفاف” تلجأ لخطة جديدة لحسم ملف شرقي

تواصل الاتحادية الجزائرية لكرة القدم مجهوداتها لإقناع اللاعب الفرانكو الجزائري ونادي أولمبيك ليون الفرنسي، ريان شرقي، لتمثيل المنتخب الوطني، في المواعيد القادمة.

ووفقا لتقرير موقع “فووت ميركاتو” الفرنسي، اليوم الجمعة، فإن “الفاف” تعمل على محاولة إقناع اللاعب ريان شرقي بتمثيل الخضر، لكنها لا تريد ممارسة أي ضغوط عليه.

وأوضح المصدر نفسه أن الاتحادية الجزائرية لكرة القدم ترى بأن الأمر متروك لريان شرقي، بكل حرية لحسم المنتخب الذي سيمثله دوليا في الوقت المناسب.