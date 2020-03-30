الفاف تلجأ لطريقة جديدة لعقد اجتماع مكتبها الفيدرالي

أعلنت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم “الفاف”، عن انعقاد الإجتماع الشهري لمكتبها الفيدرالي، غد الثلاثاء 31 مارس، إنطلاقا من الساعة الـ11 صباحا.

وكشف الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الإثنين، أن هذا الإجتماع، سيتم عقده بطريقة خاصة، وذلك باستعمال تقنية الفيديو.

وأوضحت “الفاف”، أن الإجتماع سينعقد تحت شعار التضامن مع الشعب الجزائري في محنتهم ضد فيروس كورونا.

وسيدرس المكتب الفيدرالي، خلال إجتماعه هذا، أفضل السبل لتقديم المساعدات، والمساهمات للسلطات العمومية، لتجاوز هذه المرحلة الصعبة.