«الفاف تلعب بأرواح الشعب ومن برمجوا المباراة في قسنطينة لازملهم الحبس»
أكد أن إدارتي المولودية والشبيبة مسؤولتان بدورهما عن الفضيحة.. بطروني لـ«النهار»:
«الكرة الجزائرية ضاعت برحيل الرجال ومن بقوا منافقون وبزناسية خاطيهم بالون»
فتح نجم الكرة الجزائرية سابقا، عمر بطروني، النار على الاتحادية الجزائرية لكرة القدم «فاف»، بعد موافقتها على برمجة مواجهة نصف نهائي كأس الجمهورية بين شبيبة القبائل ومولودية الجزائر، أول أمس الجمعة، بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة، والذي أدى إلى أحداث شغب وعنف مؤسفة هددت أرواح الأبرياء من أبناء الشعب، والتي حمّل مسؤوليتها بالدرجة الأولى إلى «الفاف»، ورئيسها خير الدين زطشي، ببرمجتهما اللقاء بقسنطينة رغم الحساسية الكبيرة الموجودة بين أنصار المولودية و«السياسي»، كما لم يغفل بطروني مسؤولية إدارة شبيبة القبائل التي لم تراع الجانب الإنساني واختارت عمدا اللعب في حملاوي من أجل الفوز من دون اهتمام بأرواح الأنصار، حيث صرح بطروني في اتصال بجريدة «النهار»، أمس، قائلا: «عيب كبير وعار ما حدث في مواجهة المولودية والشبيبة، لقد شاهدنا كل شيء في اللقاء إلا كرة القدم وحتى فوق الميدان لم نر لعبا وإنما حجارة كان بإمكانها إحداث كارثة»، مضيفا: «مسؤولية ما حدث يتحمّلها جميع من قرروا اللعب في قسنطينة ومن برمجوا هذه المباراة هناك لازملهم الحبس، لا بد أن يسجنوا حتى يتحملوا مسؤولية قراراتهم»، وتابع: «الفاف تلعب بأرواح الشعب ومسؤولوها ليست لديهم أي شخصية ولا يستطيعون اتخاذ أي قرار، لقد كان عليهم رفض ملعب حملاوي وبرمجة اللقاء في تيزي وزو أو البليدة لتجنب تلك الأحداث المؤسفة»، وأردف: «مسيرو شبيبة القبائل يتحملون المسؤولية أيضا، لأنهم اختاروا عمدا اللعب في قسنطينة للتأهل بغض النظر عن تهديد أرواح الأبرياء، وهذا عيب عليهم، كما أن إدارة المولودية كان عليها عدم التنقل للحفاظ على أنصارها حتى لو كلفها الأمر الإقصاء والعقوبة، لأن أرواح أبناء الشعب في اللعب».
هذا وأكد بطروني: «الكرة الجزائرية ضاعت برحيل الرجال، ومن بقوا منافقون وبزناسية خاطيهم بالون، وهدفهم المصالح وهم سبب ما حدث، قبل يومين كلهم بكوا على أرواح شهداء الطائرة العسكرية ويوم المباراة لم يكترثوا بحياة الأنصار من أجل مباراة في كرة القدم».
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