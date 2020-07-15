الفاف تلمح لعقد الجمعية العامة بتقنية الفيديو!

أشار المكلف بالإعلام على مستوى الإتحاد الجزائري لكرة القدم صالح باي عبود إلى إمكانية عقد الجمعية العامة للفاف عبر تقنية الفيديو.

ونشط صالح باي عبود ندوة صحفية ظهيرة اليوم الأربعاء للحديث عن نتائج أشغال المكتب الفيدرالي قائلا:

“وضحنا كل شيء متعلق بأشغال الجمعية العامة في البيان الموجود على موقع الفاف، والذي سيكون في إجتماع عادي في حال حصولنا على تسريح من طرف الجهات الوصية، وقد نلجأ إلى تقنية الفيديو مثلما حدث في إجتماعات الفيفا السابقة”.

هذا ويبقى من المستحيل جمع 98 عضو من الجمعية العامة عبر تقنية الفيديو بسبب البرنامج الذي سنتقاشه الفاف.