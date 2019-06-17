الفاف تمضي إتفاقية تعاون وشراكة مع الإتحاد القطري لكرة القدم

أمضت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم عقد شراكة وتعاون مع نظيرتها القطرية اليوم بالعاصمة الدوحة.

العقد أمضي بحضور الرئيس خير الدين زطشي وكل من المناجر العام حكيم مدان والناخب الوطني جمال بلماضي من الجانب الجزائري، ونائب رئيس الاتحادية القطرية سعود المهندي، وكل من الامين العام منصور الانصاري والمدير التقني للمنتخبات الوطنية احمد خليل عباسي من الجانب القطري.

وستسفيد الاتحاديتان بحكم هذا العقد من استغلال المنشآت الرياضية في البلدين، اضافة الى تبادل الخبرات في مجال التكوين وتحضيرات المنتخبات الوطنية.