الفاف تمضي عقد رعاية مع شركة سوناطراك

أمضى الاتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف)، اليوم الخميس، على عقد رعاية جديد، مع شركة سوناطراك.

واجتمع رئيس الفاف جهيد زفيزف، بالرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، بمقر المديرية العامة للشركة بالجزائر العاصمة.

كما تم خلال هذا الاجتماع، التوقيع رسميا، على عقد الرعاية الذي سيربط الاتحاد الجزائري لكرة القدم، مع شركة سوناطراك، لسنتي 2023 و2024.

واختتم هذا الحفل، بتقديم رئيس الفاف جهيد زفيزف، هدايا رمزية، تمثلت في قميص المنتخب الوطني للرئيس المدير العام لشركة سوناطراك توفيق حكار.