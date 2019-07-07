“الفاف” تمنح  تذاكر مجانية لأنصار الخضر لحضور مواجهة غينيا

قام الإتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، بمنح تذاكر مجانية، لأنصار المنتخب الوطني، المتواجدين بمصر، لمساندة الخضر أمام غينيا.

وكشفت مبعوث تلفزيون “النهار”، بمصر، أن الإتحاد الجزائري لكرة القدم، منح أمس السبت، 600 تذكرة مجانية، لأنصار المنتخب الوطني.

ومن المتوقع أن تقوم “الفاف”، اليوم الأحد، بتوزيع 250 تذكر مجانية أخرى، على باقي أنصار الخضر، اللذين لم يقتنوا تذكرة هذه المباراة.

وعبر أنصار المنتخب الجزائري، عن استحسانهم لهذه المبادرة التي أقدمت عليها “الفاف”، مؤكدين عزمهم على مساندة الخضر لتحقيق الفوز.

يذكر أن المنتخب الجزائري، سيواجه نظيره الغيني، اليوم الأحد، بملعب “الدفاع الجوي”، انطلاقا من الساعة (20:00)، لحساب ثمن نهائي أمم إفريقيا 2019.