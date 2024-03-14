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الرياضة

الفاف تمنع إجراء المباريات صباحا خلال شهر رمضان

بقلم فيصل زيان بوزيان
الفاف تمنع إجراء المباريات صباحا خلال شهر رمضان
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أكدت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم “الفاف”، اليوم الخميس، عن منع إجراء المباريات خلال الفترات الصباحية لشهر رمضان.

وتحصلت “النهار أونلاين”، على نسخة من مراسلة الفاف، الى رؤساء رابطات كرة القدم المختلفة، بخصوص برمجة المباريات خلال الفترات الصباحية لشهر رمضان.

وأكدت الفاف في مراسلتها، أن تم منع إجراء المباريات صباحا خلال شهر رمضان، بسبب تلقيها العديد من الشكاوي من العديد من الفرق، بسبب برمجة المباريات صباحا.

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رابط دائم : https://nhar.tv/tN5zL
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