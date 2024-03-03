الفاف تندد بالعنف وتتوعد بالضرب بيد من حديد

نشر الإتحاد الجزائري لكرة القدم بيانا عبر الصفحة الرسمية على الفايسبوك يندد فيه أجواء العنف السائدة في الملاعب الجزائرية مؤخرا.

وقال بيان رئيس الفاف وليد صادي “سجل الإتحاد الجزائري لكرة القدم بأسف شديد تزايد العنف في الملاعب و يعرب عن استيائه اتجاه هذه الظاهرة”.

كما اضاف بيان الرئيس وليد صادي “سلوك غير مقبول على الإطلاق. و الإتحاد لن يتسامح اتجاه هذه الأفعال التي يدينها بشدة”

وأردف “ذ”كما يرفض الإتحاد الجزائري موقوف الأيدي اتجاه هذه المشاهد الصادمة و المروعة التي تشهدها بعض الملاعب”.

كما ختم بيان الفاف “يدعو الإتحاد الجزائري لكرة القدم كافة الجهات المعنية خاصة الصحافة الرياضية إلى تقديم مساعدتها من أجل المساهمة في تعزيز قيم الروح الرياضية النبيلة”.