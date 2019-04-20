الفاف تندد بتصرف روراوة وتؤكد مساندتها لبهلول

الرياضة
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الفاف تندد بتصرف روراوة وتؤكد مساندتها لبهلول
بقلم كريم.تيغرمت

ندّد الإتحاد الجزائري لكرة القدم، بالتصرف الذي بدر من الرئيس السابق “للفاف”، محمد روراوة، إتجاه عضو المكتب الفيدرالي، عمار بهلول.

ونشر “الفاف” عبر موقعه الرسمي، بيانا، أوضح من خلاله ما حدث بين روراوة، وبهلول، خلال الجمعية العامة العادية للإتحاد العربي لكرة القدم.

وإعتبرت “الفاف”، أن رفض نائب رئيس الإتحاد العربي لكرة القدم محمد روراوة، مصافحة بهلول، تصرف مؤسف وغير مشرف، لمسؤول في الإتحاد العربي لكرة القدم.

وفي ذات البيان، أكدت الإتحاد الجزائري لكرة القدم، دعمه الكامل لعضو المكتب الفيدرالي، عمار بهلول، الذي تحلى بالرزانة، والمسؤولية في هذا الموقف.


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