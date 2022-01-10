الفاف تندّد بالإعتداء على الصحفيين الجزائريين بدوالا

أعرب شرف الدين عمارة رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، “الفاف” عن تأسفه من الحادثة التي وقعت أمس بدوالا الكاميرونية. كما ندّد بالإعتداء على الصحفيين الجزائريين بالقرب من الفندق

وحسب بيان للفاف، فقد تعرض 3 صحفيين إلى اعتداء بالقرب من الفندق الذي يقيمون فيه. وهم “إسماعيل محمد أمقران” و “مهدي ضحاك” و”محمد عيساني”. كما أن الصحفيون الثلاثة متواجدون بدوالا الكاميرونية لتغطية فعاليات كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021 وبالتحديد مباريات المنتخب الوطني.

وأوضح البيان، أن الصحفيين الثلاثة قد تعرضوا ليلة أمس الأحد إلى اعتداء بمحيط الفندق الذي يقيمون فيه. ما خلف إصابتهم بجروح طفيفة. إضافة إلى سلبهم بعض الأغراض الشخصية من بينها جواز سفر و3 هواتف

وكان الاتحاد الجزائري ” الفاف” قد تواصل مع مدير الأمن المعين للبعثة الجزائرية. واتصل بمسؤولي الأمن على مستوى مدينة دوالا. ما سرع من تنقلهم إلى الفندق للإستعلام عن وضعية الصحفيين الجزائريين وفتح تحقيق حول الحادثة.

كما ندّد الإتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف” بشدة هذا التصرف الجبان. الذي وقع في اليوم الافتتاحي للمنافسة القارية. والتي تلعب تحت شعار الروح الرياضية والأخوية داخل الملعب وخارجه.

للإشارة فقد عرفت مدينة دوالا الكاميرونية سهرة أمس الأحد حادثة مؤسفة كان بطلها بعض المُجرمين الكاميرونيين. حيث اعتدوا على ثلاث إعلاميين جزائريين بالأسلحة البيضاء. و أُصيب إثنين منهم بجروح.

وحسب مبعوث “النهار” إلى الكاميرون فإن الأمر يتعلق بصحفي يشتغل في جريدة ناطقة بالفرنسية، والذي نُقل الى مُستشفى لاكانتين دوالا . حيث تعرض لاعتداء بالسكين على مستوى الرجل والرقبة.

بالإضافة كذلك إلى صحفي وكالة الأنباء الجزائرية الذي تمكن من الهرب. كما سقط صحفي ديزاد فووت أثناء الحادثة سقوطا مروعا اضافة الى تعرضهم للسرقة.

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