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“الفاف” تنشر كل تواريخ أدوار كأس الجمهورية

الرياضة
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“الفاف” تنشر كل تواريخ أدوار كأس الجمهورية صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

حددت لجنة تنظيم منافسة كأس الجمهورية التابعة للإتحاد الجزائري لكرة القدم بالتنسيق مع الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم تواريخ كافة أدوار منافسة كأس الجمهورية لموسم 2019-2020.

وجاءت التواريخ على النحو التالي:

الدور 32: أيام 21-22-23 ديسمبر 2019.

الدور 16: أيام 28-29-30 ديسمبر 2019 ماعدا مباريات الأندية المشاركة في المنافسة القارية التي ستُلعب يوم 04 جانفي 2020.

الدور الثمن النهائي: أيام 11-12-13 فيفري 2020.

الدور الربع النهائي “ذهاب”: أيام 10-11 مارس 2020.

الدور الربع النهائي “إياب”: أيام 17-18 مارس 2020.

الدور النصف النهائي “ذهاب”: أيام 03-04 أفريل 2020.

الدور النصف النهائي “إياب”: أيام 10-11 أفريل 2020.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=739168

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