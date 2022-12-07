الفاف تنصب رسميا مصطفى بسكري مديرا فنيا وطنيا

نصب المكتب الفيدرالي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، بصفة رسمية، المدير الفني الوطني الجديد مصطفى بسكري.

وتم تنصيب بسكري، خلال جمعية عامة استثنائية، ترأسها رئيس الفاف جهيد زفيزف، بخضور أعضاء المكتب الفيدرالي.

كما سجل قام المديرالفني الوطني بالنيابة، توفيق قريشي، حضوره هذه الجمعية العامة الاستثنائية، أين قام بتسليم المهام لبسكري.

وهنأ أعضاء المكتب الفيدرالي، مصطفى بسكري، على هذا المنصب، مبدين تمنياتهم له بالتوفيق في مهامه الجديدة.