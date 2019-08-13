“الفاف” تنصح “فارس” وبلماضي يُسانده في محنته

قال تلفزيون النهار أن مصادر موثوقة كشفت أن الإتحاد الجزائري لكرة القدم نصح الظهير الأيسر للمنتخب الوطني “محمد سليم فارس” بإجراء العملية الجراحية بمركز “أسبيطار”.

وأضاف ذات المصدر أن الطاقم الطبي للخضر أكد للاعب فريق سبال الإيطالي أن أفضل مكان لإجراء العملية الجراحية هو مركز “أسبيطار”

خاصة وأن المركز المتواجد بالعاصمة القطرية “الدوحة” أمضى عقد اتفاقية جديد مع الفاف بداية شهر مارس الماضي.

هذا واتصل الناخب الوطني “جمال بلماضي” بلاعبه هاتفيا مؤكدا له أن الجميع في المنتخب يُسانده بعد إصابته بقطع في الأربطة المعاكسة.