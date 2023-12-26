الفاف تنظم تربصا تكوينيا للحصول على إجازة “CAF PRO”

كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، عبر بيان لها، اليوم الثلاثاء، عن تنظيم المديرية الفنية الوطنية تربص تكويني للمدربين.

وقالت “الفاف” ان التربص التكويني للمدربين سيكون هدفه حصولهم على إجازة “كاف برو”، وهي التي تعتبر أعلى شهادات الإتحاد الإفريقي التي تم قبول منها 25 ملفا استوفت فيهم الشروط المقبولة من أصل 39 مرشح.

كما أعلمت المديرية الفنية الوطنية عن انطلاق التربص التكويني في نسخته الأولى، الذي ينظمه الفاف بالشراكة مع الكاف الذي ستكون مراسيم افتتاحية يوم الخميس 28 ديسمبر بفندق الأوراسي.

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