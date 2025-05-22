“الفاف” تنظم دورة تكوينية حول منح اجازة النادي المحترف لموسم 2025-2026

أعلنت الاتحاد الجزائري لكرة القدم، عن تنظيمه دورة تكوينية، خاصة باجراءات منح اجازو النادي المحترف للموسم الكروي 2025-2026.

وحسب بيان، نشرتع “الفاف” عبر موقعها الرسمي، ستنظم هذه الدورة التكوينية، يوم 25 ماي الجاري، بمقر “الفاف”.

كما أوضح ذات البيان، بأنه يتعين على كل نادٍ الاستجابة للمعايير الخمسة الرئيسية، المتعلقة بأحقية الحصول على الرخصة، والمتمثلة في:

المعيار الرياضي

المعيار المرتبط بالبنى التحية

المعيار الإداري المتعلق بالموظفين

المعيار القانوني

المعيار المالي

ومن المقرر، حسب بيان “الفاف”، أن يشارك في هذه الدورة التكوينية، أندية النخبة الـ16، بالإضافة للصاعدين الجديدين نجم بن عكنون، ومستقبل الرويسات، بالإضافة لنادي فتيات أقبو.