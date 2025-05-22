“الفاف” تنظم دورة وطنية لأكاديميات أقل من 13 سنة بوهران

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم (فاف)، اليوم الخميس، تنظيم دورة وطنية للأكاديميات المحترفة لفئة أقل من 13 سنة.

وذلك يومي 30 و31 ماي الجاري بمدينة وهران. في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى تطوير كرة القدم القاعدية.

وستجمع هذه الدورة أبرز الأكاديميات الكروية من مختلف أنحاء الوطن، إذ ستشكل فرصة حقيقية لاكتشاف المواهب الشابة وصقلها، ضمن بيئة تنافسية منظمة وتحت إشراف تقنيين معتمدين.

وتهدف هذه المبادرة إلى: تقييم مستوى التكوين القاعدي في مختلف الأكاديميات. تعزيز التبادل الفني والتجريبي بين الأطر التكوينية. توسيع قاعدة الانتقاء للمنتخبات الوطنية الصغرى.

وتعَدُّ هذه الدورة محطة مهمة ضمن الرؤية طويلة المدى لـ”لفاف”، التي تسعى إلى بناء جيل جديد من اللاعبين الموهوبين، قادر على تمثيل الجزائر في المحافل القارية والدولية.