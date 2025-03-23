الفاف تنظم منطقة مختلطة للاعبي الخضر قبل مواجهة موزمبيق

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، “الفاف”، اليوم الأحد، عن برمجته منطقة مختلطة، خاصة بالمباراة المقبلة للمنتخب الوطني.

وأوضحت “الفاف” في بيان نسرته عبر موقعها الرسمي، بأن هذه المنطقة المختلطة، والخاصة بلاعبي الخضر، مقررة يوم غد الإثنين، بملعب “حسين آيت أحمد” بتيزي وزو.

كما ستكون الحصة التدريبية، لأشبال الناخب فلاديمير بيتكوفيتش، المقررة في ذات الموعد، مفتوحة أمام الصحافة لمدة ربع ساعة، مثلما هو معمول به دائما.