“الفاف تنظم ندوة بعنوان “ملاعب آمنة في إفريقيا”

أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” عن تنظيم ندوة بعنوان “ملاعب آمنة في إفريقيا، في الفترة ما بين الـ 3 إلى الـ 5 ديسمبر الجاري.

وأبرزت “الفاف” في بيان عبر موقعها الالكتروني، بأن هذه الندوة التي ستنظم بالتعاون مع الاتحادية الإفريقية لكرة القدم “كاف”. تأتي في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز مفاهيم الأمن والسلامة في تنظيم المباريات الرياضية.

مشيرة إلى أن خبراء من الهيئة القارية، سيؤطرون هذه الورشة، بمشاركة الفاعلين الرئيسيين في تنظيم وتأمين المباريات الرياضية.

كما أبرزت “الفاف” بأن هذه الورشة، تُعد فرصة لتبادل الخبرات وتعزيز قدرات الإطارات الوطنية المتدخلة في تنظيم وتأمين المباريات الرياضية، وهو مجال ذو أهمية حيوية لضمان نجاح الفعاليات الرياضية.

مؤكدة بأن هذه المبادرة، تأتي في إطار الانخراط في مسعى الدولة الجزائرية بتعزيز بيئة رياضية آمنة. بفضل المنشآت الرياضية الحديثة التي تم تجهيزها وفق أعلى المواصفات الدولية، لضمان الراحة والأمان للجماهير، اللاعبين، والمسؤولين.

وختمت “الفاف”: “تهدف الورشة إلى تحسين معايير تنظيم المباريات الرياضية وفق أفضل الممارسات الدولية وضمان سيرها في بيئة آمنة تحترم المعايير العالمية. وستتضمن الورشة جلسات نظرية وعملية.”