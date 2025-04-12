“الفاف” تنظم  ندوة تحكيمية لفائدة المواهب الشابة بالتعاون مع “فيفا”

أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، اليوم السبت، عن تنظيم ندوة تكوينية في مجال التحكيم، موجهة خصيصًا للمواهب الشابة من الحكام.

وذلك في الفترة الممتدة من 13 إلى 17 أفريل . وتندرج هذه الندوة ضمن مبادرة “FIFA MA”، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، في إطار استراتيجية تطوير الكفاءات التحكيمية الوطنية.

وتشهد الندوة مشاركة 35 حكمًا تقل أعمارهم عن 26 سنة، من بينهم ثلاث حكمات ينشطن حاليًا في مختلف البطولات الوطنية.

وتهدف الدورة إلى صقل مواهبهم وتحضيرهم للارتقاء في سلم التحكيم، من خلال تكوين نظري وتطبيقي مكثف.

تُجرى الدروس النظرية بمركز تجمع وتحضير النخبة الرياضية ببن عكنون، في حين تُقام الورشات التطبيقية بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة. ما يسمح للمشاركين بتلقي تكوين شامل يجمع بين الجانبين الأكاديمي والميداني.

ويُشرف على تأطير هذه الندوة نخبة من خبراء الفيفا، إلى جانب إطارات من المديرية الوطنية للتحكيم. مما يعكس جدية الاتحاد الجزائري لكرة القدم في دعم وتطوير التحكيم المحلي.

وتندرج هذه المبادرة في إطار رؤية مستقبلية لإعداد جيل جديد من الحكام المؤهلين، قادر على تمثيل الجزائر في المحافل الدولية.