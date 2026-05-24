“الفاف” تنظم ورشة عمل حول معايير منح إجازة “النادي المحترف”

نظّم الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الأحد، بالجزائر العاصمة، ورشة عمل خاصة بمعايير منح إجازة النادي المحترف (CLOP).

وحسب بيان لـ “الفاف” عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، فقد شهدت الورشة حضور رؤساء الأندية المحترفة والأمناء العامين. في إطار مساعي تطوير التسيير الإداري والتنظيمي للأندية الجزائرية.

وتم خلال هذه الورشة تقديم شروحات مفصلة حول مختلف المعايير الواجب احترامها للحصول على إجازة النادي المحترف. سواء المتعلقة بالجوانب الإدارية، المالية، القانونية، الرياضية أو البنية التحتية، بما يتماشى مع متطلبات الاتحادين الإفريقي والدولي لكرة القدم.

كما سمحت هذه المبادرة بتبادل الآراء بين مسؤولي “الفاف” وممثلي الأندية، من أجل توضيح النقاط التنظيمية وتفادي النقائص التي قد تعيق حصول الفرق على الرخصة الخاصة بالمشاركة في المنافسات الوطنية والقارية.