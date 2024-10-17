الفاف تنظم يوم إعلامي حول تنقنية “الفار”

قررت الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، تنظيم يوم إعلامي، خاص بتقنية “حكم الفيديو المساعد”، “VAR”.

ونشرت “الفاف”، اليوم الخميس، بيان، عبر موقعها الرسمي، أوضحت من خلاله بأن هذا اليوم الإعلامي، سيكون مخصص لفائدة الصحافيين الرياضيين.

كما حددة الهئية الكروية الجزائرية، تاريخ 24 أكتوبر الجاري، كموعد لهذا اليوم الإعلامي، والذي سيتم تنظيمه بقاعة المؤتمرات التابعة لملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي.

وتاتي هذه المبادرة من الاتحاد الجزائري لكرة القدم، تزامنا مع شروعها في الاعتماد على تقنية “VAR”، هذا الموسم في مباريات البطولة الوطنية المحترفة.