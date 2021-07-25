الفاف تنعي وفاة الإعلامي كريم بوسالم

عبر الإتحاد الجزائري لكرة القدم، عن تعازيه القلبية، إثر وفاة الإعلامي الجزائري كريم بوسالم متأثرا بفيروس كورونا.

ونشرت الفاف، عبر حسابها الرسمي، رسالة تعزية، باسم شرف الدين عمارة، وأعضاء المكتب الفيدرالي لعائلة الفقيد.

وعبر رئيس الفاف، عن تعازيه القلبية، وتضامنه الواسع مع عائلة بوسالم، وأسرة الإعلام، ومؤسسة التلفزيون العمومي، إثر هذه الفاجعة، داعيا المولى أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة.

يذكر أن الإعلامي الجزائري كريم بوسالم، فارق الحياة اليوم الأحد، بمستشفى “دراع بن خدة”، متأثرا بفيروس كرورنا.