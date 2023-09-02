الفاف تنعي وفاة الرئيس الأسبق للجنة الاولمبية الجزائرية

وجّه الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، رسالة تعزية ومواساة، للأسرة الرياضية، عقب تلقيه نبأ وفاة الرئيس الأسبق للجنة الاولمبية الجزائرية بغدادي سي محمد.

ونشرت الفاف، عبر موقعها الرسمي، رسالة تعزية، باسم أمينها العام، منير دبيشي، ونيابة عن أعضاء الفاف، لعائلة الفقيد، والأسرة الرياضية بصفة عامة.

كما استذكرت “الفاف”، من خلال هذه التعزية، المسار الرياضي والمهني للفقيد، وجميع المناصب التي شغلها لعدة سنوات.