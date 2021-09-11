الفاف تنعي وفاة المجاهد ياسف سعدي

وجّه الاتحاد الجزائري لكرة القدم، رسالة تعزية ومواساة، إثر وفاة المجاهد والرئيس الشرفي لاتحاد العاصمة ياسف سعدي.

ونشرت الفاف عبر حسابها الرسمي، الرسالة التي وجهها شرف الدين عمارة، بهذه المناسبة الأليمة، باسمه وباسم أعضاء المكتب الفيدرالي.

واستذكرت الفاف في رسالتها مشوار المجاهد في الساحة الرياضية، رفقة اتحاد العاصمة والذي بدأها كلاعب، ثم رئيس للنادي (1972- 1975)، قبل أن يعين رئيسا شرفيا.

وأعرب رئيس الفاف شرف الدين عمارة عن تعازيه الخالصة، لعائلة الفقيد، وأسرة كرة القدم في هذا المصاب الجلل.