الفاف تنعي وفاة سعيد عمارة

عبّرت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، عن تعزيها القلبية، إثر وفاة اللاعب السابق لجبهة التحرير الوطني، سعيد عمارة.

ووجه رئيس الفاف، خير الدين زطشي، باسمه وياسم كل عائلة كرة القدم الجزائرية، رسالة تعزية، بهذه المناسبة الأليمة، جاء فيها.

“بكل حزن وأسى، بلغنا نبأ وفاة، أحد أعضاء منتخب جبهة التحرير الووطني، سعيد عمارة، عن عر يناهز الـ87 عاما”.

“الفقيد سبق له أيضا حمل ألوان العديد من الأندية الجزائرية، على غرار مولودية سعيدة، شبيبة تيارت، قبل أن يتولى الإشراف على المنتخب الوطني”.

“بهذه المناسبة الأليمة، يتقدم رئيس الفاف، وأعضاء المكتب الفيدرالي، بخالص تعازيهم لعائلة الفقيد، وعائلة جبهة التحرير الوطني، راجين المولى، عزّ وجل، أن يجعله مع الشهداء والصالحين”.