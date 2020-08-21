الفاف تنعي وفاة عميد الحكام الجزائريين محمد مزاحي

عبّرت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “الفاف”، عن خالص تعازيها، إثر وفاة عميد الحكام الجزائريين، محمد مزاحي.
ونشرت الفاف، اليوم الجمعة، عبر حسابها الرسمي، رسالة تعزية جاء فيها: “بمزيد من الحزن والأسى، تلقى رئيس الفاف، خير الدين زطشي، وأعضاء المكتب الفيدرالي، نبأ وفاة محمد مزاحي، عميد الحكام في الجزائر، عن عمر يناهز 93 سنة”.
وأضافت الفاف في رسالتها: “وعلى إثر هذا المصاب الجلل، يتقدم رئيس الإتحاد، وأعضاء المكتب الفيدرالي، بتعازيهم الخالصة لأسرة الفقيد، ورفاق دربه، والأسرة الكروية، راجين المولى عزّ وجلّ، أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جنانه”.
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