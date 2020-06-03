الفاف تنفي الشائعات بخصوص حل الرابطة المُحترفة لكرة القدم

نشرت الفاف، في الساعات القليلة الماضية، بيانا رسميا، تكذب فيه ما تم تداوله بشأن نيتها في حل الرابطة المُحترفة لكرة القدم في المُستقبل.

وعبّر الإتحاد الجزائري، عن أسفه لهذه المعلومة الكاذبة التي تم نشرها من إعلامي في القطاع العام، مؤكدا بأن العلاقة بين زطشي ومدوار مثالية.

وواصل البيان الرسمي للفاف، بأن التنسيق الموجود بين رئيسها ورئيس “لاليغ”، يُثير غيض بعض الأطراف التي تريد إحداث البلبلة بين الطرفين.

وأكدت الفاف بأنها ومكتبها الفيدرالي، بأنها تقدم كل دعمها وثقتها لرئيس الرابطة عبد الكريم مدوار.