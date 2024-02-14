إعــــلانات
الرياضة

الفاف تنفي تصريحات صادي المتداولة بشأن خليفة بلماضي وهذه هي التفاصيل

بقلم عزيز طالبي
الفاف تنفي تصريحات صادي المتداولة بشأن خليفة بلماضي وهذه هي التفاصيل
الفاف
  • 1698
  • 0

نفت الفاف في بيان لها، اليوم الأربعاء، التصريحات المتداولة بشأن تصريحات رئيس الفاف وليد صادي حول الوعود بشأن المدرب الجديد للخضر.

وقالت الفاف أن التصريحات المنسوبة له “أخبار لا أساس لها من الصحة” واعدا إياهم بـ “المتابعة القضائية”.

كما شدد الإتحاد الجزائري أن التصريحات التي يدلي بها وليد صادي تكون عبر القنوات الرسمية التابعة للهيئة الكروية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capt<!–more–

رابط دائم : https://nhar.tv/MprPQ
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر