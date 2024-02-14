الفاف تنفي تصريحات صادي المتداولة بشأن خليفة بلماضي وهذه هي التفاصيل

نفت الفاف في بيان لها، اليوم الأربعاء، التصريحات المتداولة بشأن تصريحات رئيس الفاف وليد صادي حول الوعود بشأن المدرب الجديد للخضر.

وقالت الفاف أن التصريحات المنسوبة له “أخبار لا أساس لها من الصحة” واعدا إياهم بـ “المتابعة القضائية”.

كما شدد الإتحاد الجزائري أن التصريحات التي يدلي بها وليد صادي تكون عبر القنوات الرسمية التابعة للهيئة الكروية.

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