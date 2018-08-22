الفاف تنفي شائعات شجار بلماضي مع مدان

نفى الإتحاد الجزائري لكرة القدم اليوم الأربعاء الشائعات التي أكدت تشاجر المدرب الجديد للمنتخب الوطني جمال بلماضي مع المناجير العام حكيم مدان.

ونشرت الفاف بيان رسمي على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” جاء فيه:”الإتحادية الجزائرية تحارب الإشاعات والأخبار الكاذبة”.

“تنفي الفاف الأخبار التي أكدت وجود خلاف بين المدرب الوطني المُعين حديثا جمال بلماضي ومناجير الخضر حكيم مدان وتمزيق الأول لورقة القائمة الموسعة التي منحها له الثاني”.

“هذه الأكاذيب الهدف منها التشويش على عمل الإتحادية، والبحث على خلق البلبلة ولا يعقل أن يصدق البعض هذه الأقاويل، كون الناخب الوطني شخص محترف ولا يمكن أن يقدم على هكذا تصرف صبياني “تقطيع الورقة ورميها””.

“من جهتها تؤكد الإتحادية أنها ستتصدى إلى هذا النوع من الأكاذيب عن طريق قسم الإعلام الخاص بها، وقد يصل الأمر إلى فضح هؤلاء المشوشين، وستحاول جاهدة أن تضع الجمهور الرياضي في قلب الحدث عن طريق الأخبار الصحيحة”.