الفاف تنهي مهام أمينها العام محمد ساعد

قرر الاتحاد الجزائري لكرة القدم، برئاسة شرف الدين عمارة، اليوم الأحد، إنهاء مهاهم أمينها العام محمد ساعد.

وكشفت مصادر “النهار”، أن هذا القرار تم اتخاذه، مع بداية أشغال المكتب الفيدرالي الذي انعقد اليوم الأحد بمقر الفاف

ويأتي هذا كأحد أبرز القرارات التي خرج بها المكتب الفيدرالي، الذي أنعقد بحضور أغلبية أعضائه.

يذكر أن محمد ساعد، تم تنصيبه كأمين عام للفاف، سنة 2017، بقرار من الرئيس السابق للفاف خير الدين زطشي.