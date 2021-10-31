إعــــلانات
الرياضة

الفاف تنهي مهام أمينها العام محمد ساعد

بقلم كريم.تيغرمت
الفاف تنهي مهام أمينها العام محمد ساعد
  • 632
  • 0

قرر الاتحاد الجزائري لكرة القدم، برئاسة شرف الدين عمارة، اليوم الأحد، إنهاء مهاهم أمينها العام محمد ساعد.

وكشفت مصادر “النهار”، أن هذا القرار تم اتخاذه، مع بداية أشغال المكتب الفيدرالي الذي انعقد اليوم الأحد بمقر الفاف

ويأتي هذا كأحد أبرز القرارات التي خرج بها المكتب الفيدرالي، الذي أنعقد بحضور أغلبية أعضائه.

يذكر أن محمد ساعد، تم تنصيبه كأمين عام للفاف، سنة 2017، بقرار من الرئيس السابق للفاف خير الدين زطشي.

رابط دائم : https://nhar.tv/my3OJ
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر